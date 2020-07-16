Закон об инициативных проектах позволит гражданам участвовать в принятии бюджетных решений

Верхняя палата парламента одобрила внесение изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Принятие этого законопроекта позволит обеспечить гарантии реальной вовлеченности граждан в обустройство комфортной среды для жизни, – отметил Сергей Лукин.

Документ направлен на реализацию поручения, данного по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года.

По словам сенатора, законопроект устанавливает правовые основы участия жителей в решении вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.

- Для того, чтобы бюджетные средства были выделены на те улучшения, которые жители считают приоритетными, необходимо внести в местную администрацию инициативный проект. Инициатором может выступить группа граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) или староста сельского населенного пункта. Предварительно проект необходимо обсудить на собрании или сходе, - уточнил Сергей Лукин. – Теперь у граждан есть возможность участвовать в процессе распределения местного бюджета.

Законом определены требования к содержанию инициативного проекта, гарантии его открытого и объективного рассмотрения, а также основания для отказа в поддержке. Предусмотрено право граждан осуществлять общественный контроль реализации инициативных проектов.

- Администрация обязана рассмотреть проект в 30-дневный срок. Если представлено несколько проектов, проводится конкурсный отбор. Поддержанные проекты реализуются за счет средств местного бюджета. Кроме того, закрепляется возможность перечисления в местный бюджет для реализации конкретных проектов инициативных платежей – добровольных денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Но это не является необходимым, - пояснил Сергей Лукин.

Суть инициативного бюджетирования – не сбор денег, а участие граждан в принятии бюджетных решений. Поэтому финансовый или трудовой вклад местных сообществ – не главное и не обязательное условие выдвижения инициативных проектов.

До настоящего времени институт инициативного бюджетирования не был закреплен в федеральных законах, однако соответствующая практика существует в субъектах РФ и регламентируется региональным законодательством. В частности, в Воронежской области действуют три модели инициативного бюджетирования.

- Правовое регулирование реализации инициативных проектов регионами характеризуется значительным разнообразием применяемых подходов. Закон, одобренный Советом Федерации, устанавливает единые правовые нормы на федеральном уровне, – подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская