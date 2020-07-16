2020-07-16T14:46:40+03:00
Общество

«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств

Они дополнят комплекс инициатив партии в сфере здравоохранения
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Андрей Турчак/ фото: Пресс-служба «Единой России»Андрей Турчак/ фото: Пресс-служба «Единой России»
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В условиях пандемии коронавируса в России принят ряд законов, которые с одной стороны защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой - упрощают к ним доступ.

Федеральное Правительство при активном участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность.

Регулирование рынка лекарств - только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной для людей. Ряд мер поддержки касаются непосредственно врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Он предполагает не только полноценное обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы больниц - в том числе для того, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний в медучреждениях.

Также увеличены выплаты по больничному. Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала законопроект Правительства об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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