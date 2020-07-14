2020-07-14T17:57:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области водителю, протаранившему «скорую», в которой погибла женщина, дали условный срок

ДТП случилось в Бутурлиновке
Юрий КОЗЛОВ
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8 марта в Бутурлиновке этот мужчина, ехавший на «семерке», не уступил дорогу «скорой», ехавшей по главной дороге. От удара в «неотложке» погибла 64-летняя женщина, которую везли в больницу. Еще один пассажир «скорой» и ее водитель получили травмы и были госпитализированы.

Водителя «семерки» признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Суд посчитал возможным дать ему условный срок – 1,5 года. Если он нарушит закон в течение ближайших двух лет, срок может превратиться в реальный.

Напомним, на днях Кантемировский районный суд дал условный срок 24-летней автомобилистке, сбившей насмерть 57-летнюю женщину-почтальона, ехавшую на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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