В Воронежской области девушке, сбившей насмерть женщину-почтальона, дали условный срок

13 Июль 2020 2020-07-13T14:33:35+03:00

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В Кантемировском районном суд вынесли приговор 24-летней местной жительнице.

4 июня девушка на «Киа-Рио» ехала по селу Бондарево, впереди по правой обочине дороги крутила педали 57-летняя женщина-почтальон. При этом автоледи не снизила скорость (хотя и не очень большую 50-60 км/час) в пределах населенного пункта. За это почтальон поплатилась своей жизнью. «Киа» вильнула на обочину и ударила велосипедистку правым крылом. Женщину успела увезти «скорая», но в тот же день она умерла в больнице.

- Девушку-водителя признали виновной по ч.3 ст.264 УК РФ Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть». Она получила условный срок – 2,5 года. Такое решение суд принял, учитывая то, что девушка выплатила родственникам погибшей компенсацию морального вреда, а также положительные характеристики и то, что ранее она не была судима. Поэтому сочли возможным, что за решетку сажать ее не стоит. В течение трех лет будет действовать испытательный срок. Если в течение него возникнут новые проблемы с соблюдением закона, тогда условные 2,5 года могут превратиться в реальные, - рассказали в пресс-службе Кантемировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU