2020-07-14T13:28:59+03:00
Общество

Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции» решит сразу несколько вопросов, отметил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов
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Фото: pixabay.com/ru/Фото: pixabay.com/ru/
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Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках заседания депутаты приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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