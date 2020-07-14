Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия
Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции» решит сразу несколько вопросов, отметил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов
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Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках заседания депутаты приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции».
ИСТОЧНИК KP.RU