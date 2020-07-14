Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия

14 Июль 2020 2020-07-14T13:28:59+03:00

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Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках заседания депутаты приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции».

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ИСТОЧНИК KP.RU