В Воронежской области водитель, который сбил бабушку и даже не остановился, сядет на семь лет

10 Июль 2020 2020-07-10T15:20:12+03:00

Мужчина в момент ДТП вообще не имел права находиться за рулем за то, что ранее отказывался проходить «пьяный» тест

Изменить размер текста: A A

В Острогожском районном суде вынесли приговор 28-летнему водителю, сбившему насмерть 80-летнюю женщину. ДТП случилось 20 августа 2019 года около 18 часов в поселке 2-е отделения совхоза «Победа». Мужчина, ехавший за рулем «Рено-Клио», принадлежавшего его знакомой (женщина дала покататься), развил скорость не менее 140 км/час. Не справился с управлением, выехал на обочину и сбил бабушку, которая, конечно, не успела увернуться от мчащейся на нее железной махины. Водитель «Рено» даже не остановился. «Скорую» вызвала женщина, ставшая свидетелем наезда. К моменту приезда врачей пенсионерка была уже мертва.

Машину, а вскоре и водителя нашли. Оказалось, что в момент аварии у мужчины не было прав. Их отобрали за то, что в свое время он отказался проходить тест на опьянение.

В Острогожской межрайонной прокуратуре сообщили, что, хотя на предварительном следствии водитель признавался, что ехал со скоростью выше 100 км/час, на суде он заявил, что ее не превышал. Впрочем, доказательств его вины и без того хватало.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Его приговорили к семи годам колонии-поселения, при этом прав лишили на три года. Кроме того, с водителя взыщут компенсацию морального вреда – 800 тысяч рублей. Их получит единственный родственник погибшей пенсионерки – ее 20-летний внук.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU