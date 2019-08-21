2019-08-21T11:31:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть женщину

ДТП случилось вечером 20 августа в Острогожском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Пожилая женщина умерла до приезда скорой.Пожилая женщина умерла до приезда скорой.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 20 августа, в селе 2-е отделение совхоза «Победа» Острогожского района у дома № 2/А на улице Молодежной около 18 часов машина сбила 80-летнюю местную жительницу. Пожилая женщина умерла до приезда скорой. А водитель даже не остановился.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (от 5 до 12 лет лишения свободы).

Полицейские разыскивают водителя, им нужны показания очевидцев ДТП, которые могли заметить марку машины и номера и просят позвонить по телефонам 8 (473) 251-12-16 или 02.

Напомним, в тот же вечер, около 22.00, в селе Александровка Павловского района 14-летний подросток на мопеде врезался в «Фольскваген» и погиб. В больницу попал 12-летний мальчик, ехавший с ним рядом на заднем сидении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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