9 Июль 2020 2020-07-09T17:35:20+03:00

В Воронежской области утвердили новый почетный знак для врачей

Наградой «За верность медицинскому долгу» ежегодно могут быть отмечены не более 5 человек, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов