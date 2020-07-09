В Воронежской области утвердили новый почетный знак для врачей
Наградой «За верность медицинскому долгу» ежегодно могут быть отмечены не более 5 человек, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Воронежская областная Дума утвердила изменения в региональный закон «О наградах»,включив в систему наград почетный знак «За верность медицинскому долгу».Соответствующие корректировки были внесены депутатами на 59-м заседании регионального парламента 9 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU