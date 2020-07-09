На одну дорогу - 4500 вагонов с камнем!

9 Июль 2020 2020-07-09T17:31:49+03:00

В ООО «Управление дорожно-мостового строительства» (ООО «УДМС») рассказали об участии в строительстве участка М-4 «Дон» в обход Лосево - Павловска. И поделились планами на будущее

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Михаил БОБРЫШЕВ

ООО «УДМС» работало на объекте с самого начала, то есть с ноября 2017 года. Компания выполняла укрепление откосов габионами.

РУЧНОЙ ТРУД

- Работали мы тут не покладая рук, - признается генеральный директор ООО «УДМС» Сергей Рязанцев.

Он вспоминает, что было непросто. Чего стоит паводок, который случился весной 2018 года!

- Такое действительно не забудешь, - пожимает плечами наш собеседник. - Там, где сейчас находится павловский пункт взимания платы за проезд, водой было затоплено все. Течение было сильное... Но мы смогли спасти земляное полотно.

Количество рабочих ООО «УДМС» на объекте достигало 130 человек. В первое время работа шла в относительно спокойном режиме. Однако потом дорожникам пришлось ускориться. Это произошло тогда, когда они получили указание сдать объект на год раньше срока.

В общей сложности специа-листы предприятия разгрузили и уложили 4500 вагонов с камнями. Напомним, что установка габионов - это ручной труд. Работа была проделана фантастическая! Опыт удалось получить тоже немалый.

- Главное - мы смогли отточить механизм по созданию и обустройству строительного городка. Теперь мы знаем с точностью до мелочей, где и что расположить, - продолжает руководитель ООО «УДМС». - На самом деле правильно организованный быт - это уже половина успеха. Наличие всей необходимой инфраструктуры положительно влияет на производственный процесс.

Генеральный директор ООО «УДМС» Сергей Рязанцев.

ДЛЯ 150 ЧЕЛОВЕК

Сергей Рязанцев подчеркивает: в портфеле заказов его компании уже были объекты, на которых работа шла «от» и «до». Например, обход Новой Усмани и Рогачевки. Однако объемы работ на участке М-4 «Дон» в Воронежской области были значительно выше.

Однако дальше - больше. В ближайшем будущем ООО «УДМС» планирует принять участие в возведении еще одного крупного обхода с ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ).

- Мы очень надеемся, что сможем продолжить сотрудничество с этой компанией, - говорит Сергей Рязанцев.

По его словам, в ближайших планах - перевезти рабочий городок на новое место. Он будет предназначен для 150 человек.

- Остановимся там, где у нас будут самые большие объемы, - объясняет глава ООО «УДМС».

ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей Рязанцев выделил несколько сотрудников компании, которые внесли огромный вклад в строительство обхода Лосево и Павловска. Они жили и работали на участке фактически с 2017 года. Это:

заместитель генерального директора ООО «УДМС» Анатолий Шишкин;

начальник участка Александр Чернышов.

ИСТОЧНИК KP.RU