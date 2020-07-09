2020-07-09T16:53:37+03:00
Общество

Под Воронежем незаконное строительство многоэтажки вдруг оказалось законным

В областном правительстве сообщили, что за начало возведения дома без разрешения застройщик отделался штрафом
Артем ИЛЬИН
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Дом узаконили почти через полгода после того, как под него вырыли котлован.Дом узаконили почти через полгода после того, как под него вырыли котлован.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Любопытный комментарий дали в региональной инспекции строительного надзора по поводу возведения дома на хуторе Ветряк. Напомним, люди, дома которых в жилом комплексе «Задонье» прилегают к этой многоэтажке, возмущались, почему работы велись без разрешающих документов. Также они интересовались, где будет расположена парковка автомобилей тех, кто будет жить в новостройке. Дело в том, что дом почти вплотную прилегает к чужим участкам.

Тем не менее оказалось, что застройщик - ООО Специализированный застройщик «ВыборСтрой Девять» - все-таки получил положительное заключение экспертизы. «Добро», несмотря на то, что местные жители утверждали обратное, дали и в администрации Ямного. Причем сделали это сельские чиновники 10 июня в то время, как котлован под стройку вырыли еще в декабре 2019 года. А в госстройнадзоре объект поставили на учет и вовсе 30 июня.

Впрочем, 18 мая за отсутствие разрешение на строительство на должностное лицо застройщика завели административное дело. По логике вещей, и штраф уже должны были взыскать. По закону его сумма варьируется от 20 до 50 тысяч рублей. Такова, получается, цена того, что кто угодно исключительно по своему хотению начнет застройку, а потом задним числом получит на нее разрешение…

ИСТОЧНИК KP.RU

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