2020-07-06T14:53:13+03:00
Общество

Под Воронежем в престижном районе без разрешения властей строят огромную многоэтажку

Местные жители этим, понятное дело, недовольны [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Незаконное строительство ведут с размахом.Незаконное строительство ведут с размахом.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Владельцы квартир жилого комплекса «Задонье» забили тревогу. Дело в том, что на хуторе Ветряк, в непосредственной близости от них начали строить многоэтажку. Что их, мягко говоря, не порадовало. Еще в декабре 2019 года на хуторе появился огромный котлован, обнесенный забором.

- Он окружен маленькими частными домами с малоэтажной застройкой. – рассказала жительница «Задонья» Галина Валуйская. - Когда мы строились, то рассчитывали жить в тихом, зеленом месте, вдали от городского шума. А теперь выходит, будем соседями с огромным зданием.

По словам местных жителей, в 2020 году залили фундамент, и застройщик приступил к строительству. Люди спросили в администрации села Ямное, к «кусту» которого относится хутор Ветряк, что там появится. Однако местные чиновники заявили, что разрешений на строительство многоэтажки не выдавали. Не утверждали и проекты планировки территории. Местные жители обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Информацию о том, что строительство ведут незаконно, подтвердили и в инспекции государственного строительного надзора Воронежской области. По итогам проверки на должностное лицо компании-застройщика заводили административное дело. Однако на ход работ это никак не повлияло, – заявил эксперт регионального отделения ОНФ Денис Хомяк.

На данный момент построили уже четыре этажа. Аншлага с паспортом объекта поблизости нет. Непонятно, где будет расположена парковка для жильцов. Между тем новый дом практически вплотную примыкает к участкам жилого массива «Задонье».

Дорогу уже перекрыли. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Дорогу уже перекрыли.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Люди утверждают, что изначально перевод участка под новостройкой из категории земель индивидуальной жилой застройки в многоквартирную с ними не согласовывался, Общественные слушания каким-то образом состоялись всего два дня назад, к задним числом. В пяти километрах от строящегося дома расположен воронежский аэропорт. Не исключено, что многоэтажка находится в одной из его зон с особыми условиями использования, - добавил Денис Хомяк.

Общественники попросили прокуратуру провести проверку по факту строительства многоэтажки. К слову, в надзорном ведомстве отреагировали оперативно. Проверка прокуратуры уже стартовала.

В областном правительстве оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали подготовить комментарий позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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