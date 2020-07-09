2020-07-09T14:48:32+03:00
Происшествия

Подробности растраты 1,7 млн. на воронежском госпредприятии: деньги шли дочке руководителя, живущей во Франции

По версии следствия, отец фиктивно устроил ее на работу
Юрий КОЗЛОВ
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Источник «КП» в правоохранительных органах раскрыл подробности уголовного дела по растрате 1,7 миллиона рублей на воронежском госпредприятии.

Оказалось, что речь идет о теперь уже бывшем директоре филиала ФГУП «Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. Лебедева» Евгении Блинове. По версии следствия, в 2011 году он фиктивно устроил на предприятие свою дочь, постоянно живущую во Франции. Именно она получала часть из 1,7 миллиона рублей казенных денег, потраченных в институте с 2013 по 2019 годы. Напомним, в деле фигурируют еще три человека, числившихся в этой организации и получавших «халявные» деньги. Не исключено, что в ходе следствия выяснят, что государство обманули на еще большую сумму, чем 1,7 миллиона.

Между тем Блинов ответит по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Суда он будет дожидаться под домашним арестом. Бывший директор свою вину признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Расследование дела продолжается. Тем более, что пока не установили других его фигурантов, тоже устроивших подобную «халяву» для трех своих подопечных. В отношении этих пока еще неопределенных аферистов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата в крупном размере с использованием служебного положения». Им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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