В Воронеже экс-руководитель филиала госпредприятия ответит за растрату более 1,7 миллиона рублей

Сотрудники Следственного комитета в сотрудничестве с работниками ФСБ и полицейскими разбираются в афере на одном из госпредприятий, расположенном в Левобережном районе.

Работники силовых структур выяснили, что с 2013 по 2019 годы руководитель филиала госпредприятия и некие неустановленные следствием махинаторы сделали так, что в эту организацию на бумаге взяли на работу четырех человек. По документам выходило, что они должны были трудиться на инженерных должностях: технологом, программистом и специалистов по АСУТП (автоматизированным системам управления технологическим процессом). На самом деле эти люди на госпредприятии только числились, зато зарплату, премии и иные выплаты исправно получали.

Теперь уже бывшему руководителю филиала госпредприятия предъявили обвинение по двум статьям УК в растрате казенного имущества с использованием своего служебного положения.

- Свою вину экс-начальник признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Во взаимодействии с коллегами из УФСБ и полиции проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Продолжаем выяснять обстоятельств преступления, а также устанавливать личности подельников бывшего руководителя филиала, – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

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