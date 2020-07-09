2020-07-09T14:07:17+03:00
Общество

В Воронеже подсчитали среднюю зарплату инкассатора

Она примерно такая же, как у его коллеги в Челябинске
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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Сайт по поиску работу Superjob проанализировал, сколько в среднем получают инкассаторы в разных городах страны.

Выяснилось, что в Воронеже за такую работу платят порядка 34 тысяч рублей, в Москве - 60 тысяч, Санкт-Петербурге – 49 тысяч.

В других крупных городах разброс зарплат будет следующем: например, в Новосибирске - 36 тысяч, Екатеринбурге – 40 тысяч, Ростове-на-Дону – 37 тысяч, Челябинске – 35 тысяч, в Омске – 32 тысячи рублей в месяц.

Между тем, по данным Воронежстата, в нашем регионе за шесть месяцев текущего года цены на продовольственные товары повысились на 4,7%. А стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в июне текущего года составила 3866 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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