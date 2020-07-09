2020-07-09T12:55:33+03:00
Общество

В Воронеже выросли цены на подсолнечное масло, шоколадные конфеты, печенье и чай

А вот почти все виды овощей, яйца и мясо подешевели
Татьяна МИСТЮКОВА
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В июне в Воронежской области выросла цена на подсолнечное масло.В июне в Воронежской области выросла цена на подсолнечное масло.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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По данным Воронежстата, за шесть месяцев текущего года цены на продовольственные товары повысились на 4,7%.

А если сравнить июньские цены с майскими, то выяснится, что стоимость картофеля выросла в 1,3 раза. Значительно поднялись цены на подсолнечное масло, шоколадные конфеты, печенье, пакетированный черный чай, крупы и бобовые, свеклу, морковь, апельсины, виноград и яблоки (на 2,5 – 21,3 %). В то же время подешевели мясокопчености, яйца, груши, почти все виды овощей (на 1,9 – 26,3 %). Цены на лимоны снизились в 1,7 раза.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в июне текущего года по области составила 3866 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2019-го на 12,2%, - сообщили в Воронежстате.

Среди непродовольственных товаров существенное подорожание на 2,9 – 14,6% статистики отметили на отечественные сигареты с фильтром, женские босоножки, электрические батарейки и газовое моторное топливо. По группе медицинских товаров на 2,9 – 4,1% выросли цены на линекс, настойку пустырника, ртутные медицинские термометры и бинты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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