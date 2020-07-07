В Воронеже вновь зафиксировали температурный рекорд

7 Июль 2020 2020-07-07T22:18:03+03:00

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В Воронежском гидрометцентре сообщили, что 6 июля повторился температурный рекорд, поставленный 18 лет назад. В 2002 года так же, как и сейчас, столбик термометра дошел до +33 градусов.

Для сравнения можно вспомнить 2009 год. И даже если вы не помните, как было тогда, соответствующие данные сохранились в гидрометцентре. Так вот 11 лет назад было совсем холодно лето: 6 июля температура достигла всего +9 градусов.

Пока все ждут, когда в Воронеж и область придет прохлада, от регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пришел прогноз о неблагоприятных метеорологических явлениях на 8 июля. На этот раз жителей региона предупреждают о том, что местами по Воронежской области ожидаются грозы, а сопутствующие порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU