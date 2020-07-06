В Воронеже аномальную жару сменит резкое похолодание

6 Июль 2020 2020-07-06T13:12:03+03:00

Уже со второй половины наступившей недели дневная температура опустится больше, чем на десять градусов

Изменить размер текста: A A

В Воронежском гидрометцентре сообщили, когда придет долгожданная прохлада. Весьма вероятно, что жара отступит уже в четверг.

- В ночь на 9 июля в нашу область придет циклон с севера, а с ним и холодный ветер, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Он столкнется с горячими воздушными массами, и высока вероятность гроз. Днем похолодает больше, чем на десять градусов по сравнению с жарой, которая была сутками ранее, но потом воздух снова начнет прогреваться. И на следующей неделе днем установится достаточно комфортная погода – чуть ниже +30, ночью столбик термометра не будет превышать отметку в 20 градусов.

Напомним, ближайшие дни будут очень жаркими. В ночь на вторник, 7 июля юго-восточный ветер принесет с собой пасмурную погоду и +21 градус. Днем при переменной облачности синоптики обещают +36. Точно такая же погода будет ночью и днем 8 июля.

А вот в ночь на четверг, 9 июля, северный ветер сначала принесет незначительное похолодание – до +19. Луну закроют облака. А днем прогнозируют грозу и +23 градуса. Ветер сменится на северо-западный.

Ночью в пятницу, 10 июля, снова ожидают грозу. И будет совсем уж прохладно - +14 градусов. Днем воздух прогреется до +25, солнце периодически будет скрываться за облаками.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU