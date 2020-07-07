За первую неделю июля в Воронеже утонуло два человека

7 Июль 2020 2020-07-07T19:43:07+03:00

Всего за лето спасатели уже 11 раз выезжали на места ЧП на воде

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В июне городские спасатели 7 раз выезжали на вызовы воронежцев о происшествиях на воде. Например, «КП-Воронеж» подробно писали о том, как на водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спасали и заплывших на глубину отдыхающим, реагировали на информацию о пропавших из поля зрения купающихся горожанах - к счастью, все нашлись.

В первую неделю июля выезжали уже 4 раза. К сожалению, два выезда из четырех - это извлечение утонувших из воды: у Вогрэсовского моста и в районе улицы Красная Поляна.

Спасатели напоминают: алкоголь и купание в водоеме - вещи несовместимые. Кроме того, не стоит купаться в «диких» местах, заплывать далеко от берега, пытаться переплыть водоем. Уделите внимание детям. Расскажите им о правилах безопасности и не оставляйте без присмотра.

И помните, сели вы стали свидетелем или участником ЧП, позвоните по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU