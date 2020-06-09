На воронежском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:22:39+03:00

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Алюминиевая лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на воронежском водохранилище. ЧП случилось 7 июня в районе Вогрэсовского моста. Спасателям в 5 часов утра позвонил очевидец. Специалисты прибыли к месту происшествия на катере, достали горожан из воды и отправили на базу поисково-спасательного отряда.

Как сообщили в пресс-службе городской службы спасения, от медицинской помощи воронежцы отказались. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Их передали сотрудникам полиции.

Специалисты напоминают, что во время катания на лодке:

- нельзя садиться на борт, пересаживаться с одного места на другое, раскачивать судно, купаться и нырять с него.

- если лодка перевернулась и вы оказались в воде, следует держаться за борт и общими усилиями толкать судно к берегу.

- необходимо иметь при себе средства спасения на воде, например, спасательный жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU