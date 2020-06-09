На воронежском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами
Алюминиевая лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на воронежском водохранилище. ЧП случилось 7 июня в районе Вогрэсовского моста. Спасателям в 5 часов утра позвонил очевидец. Специалисты прибыли к месту происшествия на катере, достали горожан из воды и отправили на базу поисково-спасательного отряда.
Как сообщили в пресс-службе городской службы спасения, от медицинской помощи воронежцы отказались. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Их передали сотрудникам полиции.
Специалисты напоминают, что во время катания на лодке:
- нельзя садиться на борт, пересаживаться с одного места на другое, раскачивать судно, купаться и нырять с него.
- если лодка перевернулась и вы оказались в воде, следует держаться за борт и общими усилиями толкать судно к берегу.
- необходимо иметь при себе средства спасения на воде, например, спасательный жилет.
ИСТОЧНИК KP.RU