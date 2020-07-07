В Воронежской области мальчика, которого сажала на цепь мать, могут взять в приемную семью

7 Июль 2020 2020-07-07T16:14:35+03:00

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Похоже, кошмары в жизни восьмилетнего мальчика из Лисок закончились. Ребенка, когда ему еще было семь лет, родная мать и отчим сажали на цепь, прижигали кипятком и зажигалкой, били ремнем и проволокой, кололи пальцы ножницами, он чудом убежал от мучителей. Теперь его могут взять в приемную семью.

Напомним, 25-летнюю мамашу суд лишил родительских прав 6 июля. На обжалование решения у нее есть десять дней. В то же время за издевательства над ребенком ранее женщину и ее мужа отправили в колонию. Каждого на 3,5 года.

- Кандидатов в приемные родители уже рассматривают. Надеемся, что мальчик попадет в нормальную семью вскоре после того, как вступит в силу решение суда о лишении его матери родительских прав, - рассказал помощник прокурора Лискинской межрайонной прокуратуры Евгений Коноплин.

Пока ребенок находится в Лискинском социальном приюте для детей и подростков. Там он прошел курс реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU