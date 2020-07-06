В Воронежской области лишили родительских прав мать, сажавшую сына на цепь

6 Июль 2020 2020-07-06T19:47:02+03:00

Она и ее муж еще и били ребенка ремнем и проволокой, пытали кипятком и зажигалкой

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Мать, которую не дай Бог никому, лишили родительских прав в Лисках. Это существо женского пола не то, что позволяла новому мужу, а и сама издевалась над своим семилетним сыном. Ребенка жуткая парочка сажала на цепь, его били ремнем и проволокой, жгли кипятком и зажигалкой. Мальчик чудом вырвался от мучителей и попросил помощи.

В итоге семейную пару садистов посадили на 3,5 года в колонию общего режима. А 25-летнюю биологическую мать (а как ее еще назвать?!) лишили родительских прав. Бедный мальчик оказался в Лискинском социальном приюте. Там ему все же будет лучше, чем в той камере пыток, какой стал для него родной дом.

ИСТОЧНИК KP.RU