В Воронежской области за первое полугодие смертность превысила рождаемость почти вдвое

7 Июль 2020 2020-07-07T14:36:48+03:00

17023 наших земляка умерли, в то время как родились всего 9062 малыша

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Печальную статистику обнародовали на пресс-конференции руководителя управления ЗАГС Воронежской области Марины Севергиной. За первые шесть месяцев 2020 года в нашем регионе родились 9062 малыша, в то же время за тот же период умерли 17023 человека.

Напомним, Севергина рассказала о вопиющих случаях, когда в отдаленных селах смерти людей официально не регистрируют. Просто хоронят и все. Увы, до истинного возрождения воронежской деревне пока далеко – там часто возникает ситуация, что остаются одни лишь старики, а с их смертью дома пустеют. Ну а в Воронеже и райцентрах, скорее всего, не могла не сказаться негативно ситуация с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU