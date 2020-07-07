2020-07-07T13:53:53+03:00
Общество

В Воронежской области стало известно о замалчиваемых смертях

Такие факты обнаружили в селах
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Некоторые смерти в селах почему-то официально не регистрировали.Некоторые смерти в селах почему-то официально не регистрировали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

О вопиющих безобразиях в работе некоторых чиновников в районах области рассказала на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина:

- Вы знаете, что в Воронеже и районных центрах нельзя похоронить человека без свидетельства о смерти. К сожалению, в отдаленных селах такие случаи были. Наши сотрудники узнали о них, проделав колоссальную работу – сверяли медицинские свидетельства о смерти и наличие этих сведений в нашем регистре. В июне число умерших несколько подросло. О причинах не берусь говорить – это лучше скажут медики.

Севергина в то же время уверенно добавила:

- Никаких фактов замалчивания смертей по коронавирусу в нашей области нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области мальчика, которого сажала на цепь мать, могут взять в приемную семью
Житель Воронежской области 40 минут слушал по телефону, как его обсуждает сожительница со знакомыми
В Воронеже массово продавали фальшивые больничные
В воронежском микрорайоне Краснолесный станет больше площадок для спорта
В воронежском ЗАГСе объяснили разницу между единым реестром населения и чипированием
В Воронеже улица Кости Стрелюка станет односторонней
Открываются торговые центры, СПА-салоны и детские лагеря: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу
В Воронеже свадебный бум обеспечили военные
В Воронежской области за первое полугодие смертность превысила рождаемость почти вдвое
Каждый пятый воронежец не сможет отправиться в отпуск после пандемии из-за финансовых проблем
Под Воронежем замдиректора крупного магазина электробытовой техники присвоил почти 200 тысяч клиентских средств
В Воронежской области в 2020 году пока никто не решился на операцию по смене пола
В Воронежской области стало известно о замалчиваемых смертях
Спасатели предупреждают воронежцев о предстоящих грозах и ураганном ветре
В Воронежской области вновь сменился лидер среди мужских имен
Директором Воронежского концертного зала стал владелец "Спартака"
В Воронежской области до 20 лет лишения свободы грозит банде наркоторговцев
Воронежский заповедник открывается для посетителей 8 июля
Краснодарец купил у жительницы Воронежа телефон за 45 тысяч фальшивых купюр
В Воронеже мошенник снял со счетов пенсионерки 1,3 миллиона рублей
Показатели, влияющие на снятие ограничений, все еще не достигли нормы
В Воронежской области соцработники из-за коронавируса получат еще 150 миллионов рублей