В Воронежской области стало известно о замалчиваемых смертях

7 Июль 2020 2020-07-07T13:53:53+03:00

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О вопиющих безобразиях в работе некоторых чиновников в районах области рассказала на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина:

- Вы знаете, что в Воронеже и районных центрах нельзя похоронить человека без свидетельства о смерти. К сожалению, в отдаленных селах такие случаи были. Наши сотрудники узнали о них, проделав колоссальную работу – сверяли медицинские свидетельства о смерти и наличие этих сведений в нашем регистре. В июне число умерших несколько подросло. О причинах не берусь говорить – это лучше скажут медики.

Севергина в то же время уверенно добавила:

- Никаких фактов замалчивания смертей по коронавирусу в нашей области нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU