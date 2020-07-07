2020-07-07T13:55:03+03:00
Общество

В Воронежской области вновь сменился лидер среди мужских имен

По итогам полугодия Артемов стало все-таки больше, чем Александров
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы дети потом не плакали, экзотических имен им не давали.Чтобы дети потом не плакали, экзотических имен им не давали.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В региональном управлении ЗАГС предоставили данные по именам, которыми называли младенцев в первые шесть месяцев 2020 года.

Оказалось, что суровое имя Артем все же пользуется наибольшей популярностью – им нарекли 251 малыша мужского пола. Александром в первом полугодии назвали 224 мальчика. Напомним, по состоянию на 20 апреля было наоборот. Александрами тогда назвали 140 младенцев, Артемами – 132. На третьем месте по итогам полугодия – Михаилы. Их появилось на свет 215.

Среди девочек по именам лидер не поменялся. Мариями назвали 207 младенцев женского пола, Анастасиями – 187. А вот третье место Виктории отвоевали у Полин (соответственно 182 и 173). В десятке самых распространенных имен Ксения потеснила Дарью. В то же время редкими именами стали еще совсем недавно широко распространенные - Галина, Елена, Лидия.

- Совсем уж экзотических имен в первом полугодии не было, - сообщила руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина. - Не назвать же ими Василину, Глафиру, Льва, Адама, Рустама.

Так что родители в Воронежской области не стремятся к ненужной оригинальности, за что их чадам пришлось бы расплачиваться насмешками и дразнилками в детсаду и в школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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