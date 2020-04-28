2020-04-28T16:03:42+03:00
Общество

Среди самых популярных мужских имен младенцев в Воронежской области сменился лидер

С начала 2020 года Артемом родилось меньше, чем Александров
Юрий КОЗЛОВ
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Вкусы родителей при выборе имен детей несколько изменились.Вкусы родителей при выборе имен детей несколько изменились.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В региональном управлении ЗАГС сообщили свежие данные по рождаемости в 2020 году.

По состоянию на 20 апреля, в Воронежской области зарегистрировали рождение 5413 детей. Первых детей у мам появилось на свет 2209, вторых – 2096, третьих – 749, четвертых и последующих – 348.

При этом изменились вкусы родителей при выборе имени новорожденных мальчиков. Лидер последнего десятилетия Артем (так назвали 132 младенцев мужского пола) уступил свои позиции Александру (140). Дальше по популярности идут Михаил (131), Матвей (129), Максим (120), Дмитрий (120), Иван (104), Кирилл (100), Илья (89) и Никита (87). Из первой десятки в этом году выбыли Егоры.

У девочек пока лидирует Мария (120), которая обогнала Анастасию (115). Столько же малышек назвали Полинами. Также родились много Викторий (111), Софий (108), Анн (98), Вероник (92), Варвар (80). А вот Александру и Дарью вытеснили из первой десятки Ксения (79) и Алиса (87).

Среди необычных имен выделяются Аэлита и Славяна. Также редко встречаются вроде бы не такие экзотичные: Мирон, Бронислав, Корней, Валентин, Еремей, Александрина, , Марьяна, Демид. Зарегистрированы также непривычные у нас, но вполне обычные для некоторых других регионов России имена Зульфия, Ахмат и Зухра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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