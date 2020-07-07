Директором Воронежского концертного зала стал владелец "Спартака"

7 Июль 2020 2020-07-07T13:14:29+03:00

Михаил Носырев является к тому же советником губернатора на общественных началах

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Департамент культуры Воронежской области сегодня, 7 июля, своим приказом назначил нового директора Воронежского концертного зала. Им стал владелец кинотеатра "Спартак" Михаил Носырев.

- Михаил Михайлович окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Опытный организатор и руководитель. В период трудовой деятельности оказывал активное содействие развитию сферы культуры региона, участвовал в реализации инновационных культурных проектов, - сообщает департамент на своем официальном сайте.

В октябре прошлого года Михаил Носырев стал советником губернатор Александра Гусева на общественных началах. Как тогда сообщили в региональном правительстве, бизнесмена планировалось привлекать к работе над проектом реконструкции Театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU