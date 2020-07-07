Воронежский заповедник открывается для посетителей 8 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T12:41:03+03:00

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В Воронежском заповеднике, как они там сами говорят, отличные новости! С завтрашнего дня, то есть с 8 июля, он возобновляет работу. Можно будет посетить Бобровый городок, экотропу "Черепахинская" и туристический комплекс. Правда, из-за коронавируса там действуют ограничения.

- На Бобровом городке для посещения будут доступны только Шед и Бобронариум. Правда, для взрослых гостей действует акция: посещение Бобрового городка по детскому билету, - рассказали в заповеднике. - Все посетители должны быть в масках, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

На входе в здания всем будут измерять температуру, граждан без масок, а также с признаками ОРВИ пускать не будут.

- На экскурсионных объектах и в кассах сотрудники будут регулировать число одновременно находящихся в помещении посетителей. Просим отнестись с пониманием к возможным задержкам при входе на объекты, - пояснили в заповеднике.

А сегодня после трехмесячной изоляции возобновил работу Воронежский зоопарк и его структурное подразделение - зоопитомник "Червленый яр". В связи с рекомендациями Роспортребнадзора, на их территории также необходимо находиться в масках и соблюдать 1,5 метра социальной дистанции. В зоопарке появится специальная разметка, которые позволит избежать скопления людей у вольеров.

ИСТОЧНИК KP.RU