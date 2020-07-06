2020-07-06T12:00:39+03:00
Дом. Семья

Воронежский зоопарк открывается после карантина 7 июля

В учреждении поставят санитайзеры и нарисуют разметку для социальной дистанции
Ярослав ИВАНОВ
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В зоопитомнике "Червленый яр"В зоопитомнике "Червленый яр"Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 7 июля возобновляет работу Воронежский зоопарк после трехмесячной приостановки в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, сообщил региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Посмотреть животных в зоопарке можно с 10.00 до 20.00 каждый день кроме понедельника. Посетить структурное подразделение зоопарка - зоопитомник «Червленый яр» можно с пятницы по воскресенье с 10.00 до 19.00. Вход на территорию прекращается за час до закрытия.

В связи с рекомендациями Роспортребнадзора, на территории зоопарка и зоопитомника необходимо находиться в масках и соблюдать 1,5 метра социальной дистанции. В зоопарке появится специальная разметка, которые позволит избежать скопления людей у вольеров. Кассы, а также специально отведенные места будут оборудованы санитайзерами, чтобы посетители смогли продезинфицировать руки.

Напомним, вход бесплатный в зоопарк детям до 16 лет, а в зоопитомник - до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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