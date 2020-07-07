2020-07-07T09:32:18+03:00
Общество

Во время голосования по поправкам в Конституцию в Воронежской области не было зафиксировано нарушений

За ходом процедуры следили 7 898 общественных наблюдателей
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За период голосования по поправкам в Конституцию, то есть с 25 июня по 1 июля, в Воронежской области на карте сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг» было опубликовано 4 319 сообщений. Их все проверили наблюдатели и представители Центра мониторинга в региональной Общественной палате. В итоге не было зафиксировано подтвержденных сообщений о несоблюдении порядка референдума.

Напомним, 2 июля Избирательная комиссия области обработала 100% бюллетеней: в нашем регионе одобрили новую редакцию главного национального документа 80,07%, соответственно 19,18% - против. Испорченных бюллетеней меньше одного процента - 0,75. Для сравнения показатель поддержки решения властей в целом по России равен 77,9%.

Сложнейшая работа на протяжении 7 дней

Вернемся на секунду в 1993 год, когда принимали «ельцинскую» версию - тогда высказать свое мнение пришли 54,81% наших соотечественников. В 2020-ом плебисцит посчитали важным для себя уже 67,9% россиян. А в Воронежской области явка оказалась еще выше - 72,14%.

Несмотря на различные формы голосования: дистанционное, «вне помещения» или бесконтактное на дому - всем участникам обеспечили равные условия для безопасного и доступного волеизъявления.

Мы уже рассказывали про 1% жителей Воронежской области, которые живут в труднодоступных поселениях. Комиссия вместе с наблюдателями выезжала сама к этим воронежцам. Все для того, чтобы каждый мог сделать свой выбор.

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