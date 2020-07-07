Во время голосования по поправкам в Конституцию в Воронежской области не было зафиксировано нарушений

За период голосования по поправкам в Конституцию, то есть с 25 июня по 1 июля, в Воронежской области на карте сообщений ассоциации «Независимый общественный мониторинг» было опубликовано 4 319 сообщений. Их все проверили наблюдатели и представители Центра мониторинга в региональной Общественной палате. В итоге не было зафиксировано подтвержденных сообщений о несоблюдении порядка референдума.

Напомним, 2 июля Избирательная комиссия области обработала 100% бюллетеней: в нашем регионе одобрили новую редакцию главного национального документа 80,07%, соответственно 19,18% - против. Испорченных бюллетеней меньше одного процента - 0,75. Для сравнения показатель поддержки решения властей в целом по России равен 77,9%.

Сложнейшая работа на протяжении 7 дней

Вернемся на секунду в 1993 год, когда принимали «ельцинскую» версию - тогда высказать свое мнение пришли 54,81% наших соотечественников. В 2020-ом плебисцит посчитали важным для себя уже 67,9% россиян. А в Воронежской области явка оказалась еще выше - 72,14%.

Несмотря на различные формы голосования: дистанционное, «вне помещения» или бесконтактное на дому - всем участникам обеспечили равные условия для безопасного и доступного волеизъявления.

Мы уже рассказывали про 1% жителей Воронежской области, которые живут в труднодоступных поселениях. Комиссия вместе с наблюдателями выезжала сама к этим воронежцам. Все для того, чтобы каждый мог сделать свой выбор.

Члены рабочей группы Общественной палаты, а также председатели в районах и городах оставались на связи с наблюдателями, отработав за весь период голосования 14 смен.

- Это беспрецедентное число наблюдателей и сложнейшая работа - на протяжении 7 дней без перерывов осуществлять общественный контроль как на избирательных участках, придомовых территориях, так и при голосовании вне помещения, как принято называть, «голосовании на дому». Это доказательство интереса воронежцев к важному историческому моменту и полная прозрачность и легитимность всей процедуры, - считает Неля Пономарева, член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по организации общественного наблюдения на выборах Общественной палаты Воронежской области.

Наблюдатели - граждане, которым не безразлично

В Воронежской области за ходом голосования следили 7 898 общественных наблюдателей. У всех была специальная таблица - стандарт наблюдения. Это документ, в котором перечислены ключевые пункты, которым должна соответствовать избирательная комиссия. В течение дня наблюдатель обязан был делать пометки и отправлять отчет в региональную Общественную палату. Также все спорные моменты фиксировали на фото.

- Наблюдатели - с одной стороны люди сторонние от политической деятельности, с другой - это активные граждане, которым не безразлично, как происходит процедура голосования. Во многих муниципальных районах это были авторитетные люди, не первый год занимающиеся общественной деятельностью, - комментирует эксперт НОМ, председатель Совета молодых юристов Воронежского отделения Ассоциации юристов России Сергей Хаустов.

Разберем для примера, пожалуй, главную процедуру: как хранились бюллетени до подсчета и как подводился сам результат.

- Увидеть, как обстояла работа до 1 июля можно на сайте «Независимого общественного мониторинга»: есть записи с избирательных участков, на которых видно, как комиссия, окончив работу, вынимала все бюллетени из переносных ящиков для голосования и загружала их в сейф-пакеты и пломбировали. За процедурой внимательно смотрели наблюдатели, - сообщил Сергей Хаустов.

Общественный контроль - важная составляющая любого правового государства. Наблюдателями были наши соседи, друзья, коллеги. Они и есть гарантия легитимности прошедшей процедуры. Быть может, в будущих голосованиях и вы согласитесь принять участие в такой роли?

Максим НОВИКОВ