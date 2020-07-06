В Воронеже на Петровской набережной могут появиться колесо обозрения, аквапарк и американские горки

6 Июль 2020 2020-07-06T19:25:13+03:00

Фрагмент одного из вариантов будущего Петровской набережной. Какой ее соберутся сделать в итоге, пока понять трудно. Фото: другой источник.

Губернатор выслушал очередной вариант развития этой городской территории и не исключил, что эти идеи имеют шанс воплотиться на практике

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6 июля губернатор Александр Гусев на встрече с председателем совета директоров корпорации «АЕОН» Романом Троценко выслушал очередной проект развития Петровской набережной. Зачем это нужно было столичному гостю? Дело в том, что корпорацию рассматривают в качестве потенциального инвестора для реализации идеи реконструкции этого места города.

На встрече директор по развитию финансовой компании «Аксиома» Владислав Курносов представил концепцию Петровской набережной, разработанную консорциумом «Проектная мастерская «Новый Воронеж».

Согласно этой концепции, предполагается создать несколько зон на набережной: «Сити» (финансово-деловая и спортивно-зрелищная направленность), «Эко-парк» (зона тихого отдыха), «Аттракционы» и «Аквапарк» с круглогодичным бассейном на воде.

В еще одной - «Исторической зоне» - вблизи Успенской церкви могут появиться 26 построек в стиле архитектуры 18-19 веков. В них предполагается открыть не только магазины, гостиницы, но и много детских кружков и школ искусств.

В проекте также предусмотрена канатная дорога, которая соединит Советскую площадь, набережную и парк «Алые паруса». Также планируют создать велодорожки общей протяженностью 8,2 км, с четырьмя станциями обслуживания велосипедов. Также собираются пустить автобусы-шаттлы и сделать для них остановки через каждые 700 метров.

В центре набережной авторы проекта предложили возвести зону аттракционов, где можно будет прокатиться на американских горках, колесе обозрения и автодроме и крытые аттракционы, Здесь же планируются детские площадки. По концепции, из зоны аттракционов воронежцы смогут попасть на пляж площадью 1,3 га и в аквапарк на 600 мест.

Кроме того, собираются построить мультифункциональную арену, деловой центр, перехватывающую парковку, большой амфитеатр и спортивные площадки.

Короче, планов громадье. Вот только как это можно связать с вроде бы победившим в декабре 2019 года проектом Черноземноморья? Напомним, консорциум MLA+ выдвинул идею, так сказать, эконом-вариант с диким пляжем, точечной деловой застройкой, маяком и спортивной тропой. Были и другие идеи.

Александр Гусев заявил, что все эти проекты хорошо бы объединить в один. Очевидно, что до конкретики в этом вопросе пока еще далеко.

Напомним тем, кто не часто бывает в центре столицы Черноземья – пока Петровская набережная представляет собой довольно запущенную дорожку вдоль Воронежского моря. Обустроена только Адмиралтейская площадь, зато дальше до моста ВОГРЭС тянутся места совсем уж дикие.

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ИСТОЧНИК KP.RU