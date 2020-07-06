"Коронавирусные" показатели в Воронежской области приближаются к норме для второго этапа снятия ограничений

6 Июль 2020 2020-07-06T09:38:56+03:00

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Утром 6 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области опубликовал значения показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в регионе.

Коэффициент распространения инфекции приблизился к норме: 0,87 (необходимо значение 0,8).

Свободных коек специализированного фонда для лечения Covid-19: 37,4% (при норме 50%).

Тестирование на 100 тыс. жителей: 177,8 (при норме 90).

Напомним, за сутки в регионе коронавирусом заболели еще 146 человек, 5 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU