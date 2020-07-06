2020-07-06T09:41:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 146 воронежцев заразились коронавирусом и 5 умерли

Всего в регионе с начала пандемии ковид диагностировали у 8505 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 6 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил свежую статистику по заболеванию в регионе. За сутки болезнь диагностировали у 146 воронежцев, кроме того, повысилась печальная статистика - умерли 5 пациентов, общее число летальных случаев возросло до 59. Напомним, скончалась врач от коронавируса.

Выздоровели ещё 34 пациента, общее число вылечившихся достигло 6302.

Всего с начала наблюдений в Воронежской области коронавирус диагностировали у 8505 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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