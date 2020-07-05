2020-07-05T21:12:32+03:00
Общество

В Воронежской области впервые умерла врач с коронавирусом

Елену Минакову признавали лучшим врачом-терапевтом Воронежской области и даже страны
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Елена Минакова / Фото БУЗ ВО «Павловская районная больница»Елена Минакова / Фото БУЗ ВО «Павловская районная больница»
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3 июля скоропостижно скончалась заведующая кардиологического отделения БУЗ ВО «Павловская районная больница» Елена Минакова. Об этом сообщили в самом медучреждении. Ей было 57 лет. Это первый врач в Воронежской области, ставшая жертвой нового коронавируса. Траурная панихида состоится на территории больницы 6 июля с 12.00 до 13.00.

- С мая 2020 года, при открытии нового отделения для взрослых больных с инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма COVID-19, Елена Васильевна не осталась в стороне и вошла в состав отделения, как необходимый для лечения данных больных врач- пульмонолог. Именно с ней были получены первые результаты выздоровления пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - сообщают в Павловской больнице.

Елена Минакова за работой / Фото БУЗ ВО «Павловская районная больница»

Елена Минакова за работой / Фото БУЗ ВО «Павловская районная больница»

В Павловской районной больнице Елена Васильевна начала работать в 1985 - терапевтом. Здесь она проработала 34 года. Она многократно была отмечена грамотами районного и регионального уровня, а также в 2013 году заняла 1-е место, как лучший врач-терапевт Воронежской области, а в 2014 году стала лучшим терапевтом России.

- Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Елены Васильевны Минаковой, которые прошли через ее добрые руки за 35 лет, в связи с ее кончиной. Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли… Елена Васильевна погибла на пандемическом фронте. Погибла, как герой. Это не громкие слова. Это реальность. Безумно горько. Нестерпимо жалко», - выразил соболезнования губернатор Александр Гусев.

Отметим, что в Воронежской области показатели для снятия ограничений по коронавирусу все еще не перешагнули нормативные значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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