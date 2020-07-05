2020-07-05T15:53:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области у села Лосево произошло массовое ДТП

Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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Вчера, 4 июля, примерно в 11.30 на 643 км М-4 «Дон» произошло массовое ДТП: в "паровозик" собрались три машины. Примечательно, что авария случилась на въезде в село Лосево. Возможно, водители еще не знали, что этот населенный пункт уже можно было объехать по новому платному участку. Его открыли как раз вчера утром.

В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что 54-летний водитель «Инфинити QX50», двигаясь в южном направлении, не смог соблюсти безопасную дистанцию и врезался в уже стоящий впереди в заторе «Опель Астра».

Его водитель -31-летняя женщина - "поцеловала" стоящий впереди нее «Митсубиси Паджеро».

Водитель кроссовера не пострадал, но его 41-летняя пассажирка получила травмы и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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