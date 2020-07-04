2020-07-04T16:09:00+03:00
Общество

Стало известно, сколько будет стоить проезд в обход Лосево в Воронежской области

На участке два пункта взимания платы. Первый — на 636-м, второй на 672-м километре автодороги
Олег ИВАНОВ
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Соцсети ГК «Автодор»Соцсети ГК «Автодор»
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4 июля состоялось торжественное открытие движения по обходу села Лосево и города Павловска на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.

Стала известна и стоимость проезда. На официальном сайте «Автодора» в разделе «тарифы» пока не указан данный участок. Однако, судя по фото, размещенным на официальных страницах в соцсетях: мотоциклистам и водителям легковушек придется отдавать за проезд 200 рублей - что днем, что ночью. А в пятничные, выходные, праздничные и предпраздничные дни - по 220.

Соцсети ГК «Автодор»

Соцсети ГК «Автодор»

На участке два пункта взимания платы. Первый — на 636-м, второй на 672-м километре автодороги.

Подготовка территории началась в мае 2017 года. Непосредственное строительство новой дороги длиной 85,17 километра стартовало в августе 2017-го. Работы завершили в июне 2020-го, но запустили движение немного позже. Ранее «Автодор» показал обход Лосева на М4 с высоты птичьего полета.

Участок проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. По четырехполосной дороге разрешенная скорость движения составляет 110 км/ч.

На новом обходе пять транспортных развязок. Развязка на 634-м километре позволит водителям безопасно и комфортно съехать с трассы по направлению на Россошь и Белгород, а также на региональную дорогу к Бутурлиновке.

Те, кому нужно заехать в Павловск, должны повернуть на 673-м километре. Транспортная развязка на 708-м километре обеспечивает связь с другими дорогами на Лозовое, Верхний Мамон, а также с альтернативным бесплатным участком.

Автомобили, направляющиеся в Русскую Журавку или Верхний Мамон, смогут съехать с трассы на 712-м километре, в Осетровку — на 716-м километре. Помимо этого, водителям обеспечены безопасные съезды на бесплатный альтернативный участок на 698-м и 701-м километрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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