2020-07-05T13:13:20+03:00
Общество

В Воронежской области ожидается жара до плюс 40 градусов

Ближайшие три дня будут очень горячими
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ГУ МЧС по Воронежской области скорректировал прогноз погоды на ближайшие, до 8 июля. Напомним, ранее спасатели предупреждали, что температура воздуха будет держаться в приделах 32 – 36 градусов, а 5 июля, то есть сегодня, местами по региону ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с.

Теперь жителям следует готовиться к еще более жаркой погоде:

- 6,7 и 8 июля 2020 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление-сильная жара, максимальная температура воздуха 35-40 градусов, - сказали в ведомстве. Также там напомнили о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности.

Тем временем, официально пляжи в Воронежской области все еще не работают, поскольку в конце прошлой недели губернатор Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно. Однако это не мешает жителям спасаться от зноя у водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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