В Воронежской области ожидается жара до плюс 40 градусов
ГУ МЧС по Воронежской области скорректировал прогноз погоды на ближайшие, до 8 июля. Напомним, ранее спасатели предупреждали, что температура воздуха будет держаться в приделах 32 – 36 градусов, а 5 июля, то есть сегодня, местами по региону ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с.
Теперь жителям следует готовиться к еще более жаркой погоде:
- 6,7 и 8 июля 2020 года по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление-сильная жара, максимальная температура воздуха 35-40 градусов, - сказали в ведомстве. Также там напомнили о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности.
Тем временем, официально пляжи в Воронежской области все еще не работают, поскольку в конце прошлой недели губернатор Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно. Однако это не мешает жителям спасаться от зноя у водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU