2020-07-04T13:52:04+03:00
Общество

Новое предупреждение: аномальную жару в Воронежской области будут сопровождать грозы и ураганный ветер

Порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области штормовое предупреждение по жаре продлили до 8 июля. Ожидается, что будет держаться в районе 32 – 36 градусов.

Вместе с тем 4 июля Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что 5 июля местами по региону ожидаются грозы, а порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с.

- Помните, смертельно опасно при сильно ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новое предупреждение: аномальную жару в Воронежской области будут сопровождать грозы и ураганный ветер
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