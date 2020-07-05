2020-07-05T10:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 5 июля от коронавируса умерли еще три человека

Выздоровели за сутки - 324
Татьяна МИСТЮКОВА
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Стало известно, что на 5 июля в Воронежской области от коронавируса скончались еще три человека. Таким образом, по данным регионального штаба, от инфекции в регионе за все время пандемии скончались 54 жителя.

Однако выздоровели (тоже на 5 июля) 324 человека, а общее количество победивших ковид составило 6268.

А всего на данный момент в Воронежской области зарегистрировано 8359 случаев коронавируса. К сожалению, интенсивность распространения инфекции все еще не позволяет в регионе перейти ко второму этапу снятия ограничений. Так, в конце прошлой недели губернатор Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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