В Воронежской области показатели снятия ограничений по коронавирусу все еще не перешагнули нормативные значения

5 Июль 2020 2020-07-05T09:56:58+03:00

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По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области два показателя пока не позволяют снять ограничения. Это коэффициент распространения инфекции - он составляет 0,84 (при норме 0,8) и свободный коечный фонд - его значение 38,8% (норма 50%). В правительстве области подчеркивают,что ковидные койки сокращаются за счет обратного их перепрофилирования под плановую госпитализацию. И третий показатель - тестирование на 100 тысяч жителей - у нас 185,5 (норма 90).

Тем временем, в конце прошлой недели губернатор Александр Гусев еще на два дня продлил в регионе режим самоизоляции - теперь ограничения действуют до 7 июля включительно.

Напомним, на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек. От COVD-19 умерли 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU