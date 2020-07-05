В Воронежской области показатели снятия ограничений по коронавирусу все еще не перешагнули нормативные значения
По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области два показателя пока не позволяют снять ограничения. Это коэффициент распространения инфекции - он составляет 0,84 (при норме 0,8) и свободный коечный фонд - его значение 38,8% (норма 50%). В правительстве области подчеркивают,что ковидные койки сокращаются за счет обратного их перепрофилирования под плановую госпитализацию. И третий показатель - тестирование на 100 тысяч жителей - у нас 185,5 (норма 90).
Тем временем, в конце прошлой недели губернатор Александр Гусев еще на два дня продлил в регионе режим самоизоляции - теперь ограничения действуют до 7 июля включительно.
Напомним, на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек. От COVD-19 умерли 51 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU