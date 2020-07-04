2020-07-04T19:21:36+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», перевели из реанимации

Сейчас пострадавшие в аварии женщина и мужчина находятся в травматологическом отделении
Олег ИВАНОВ
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Сейчас состояние воронежцев удовлетворительноеСейчас состояние воронежцев удовлетворительноеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Семейная пара, пострадавшая в резонансной аварии на улице 9 Января, находятся сейчас в травматологическом отделении. Их состояние удовлетворительное. Проводится плановая терапия. Об этом «КП-Воронеж» 3 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Две недели назад состояние мужчины оценивалось, как средней тяжести. А женщина и вовсе была в отделении реанимации и интенсивной терапии, тогда ее состояние было тяжелое.

Напомним, около 18.05 на улице 9 Января у дома №304 водитель «Ауди А8» сбил семью на пешеходном переходе. 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, переходивших с ребенком проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, госпитализировали.

Водитель сбежал с места ДТП, но позже его поймали - оказалось, что это 43-летний мужчина. Пока его только оштрафовали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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