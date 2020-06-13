2020-06-13T20:46:08+03:00
Происшествия

В Воронеже Audi сбила семью с ребенком: водитель сбежал

Четырехлетнего малыша чудом не зацепило
Ярослав ИВАНОВ
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Вечером 13 июня в Воронеже Audi A8 сбила семью с ребенком. Авария произошла около шести вечера на улице 9 Января. По данным ГИБДД, родители с ребенком шли по пешеходном переходу на зеленый, когда в них влетела иномарка. Машина сбила мужчину и женщину и остановилась на тротуаре, малыш чудом не пострадал.

По словам очевидцев, пока прохожие спешили на помощь пострадавшим, лихач сбежал, бросив машину. В иномарке стрелка спидометра остановилась на цифре 100 км/ч, под передним сидением валялась пивная бутылка.

Сотрудники полиции выясняют причину аварии, водителя ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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