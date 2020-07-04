2020-07-04T14:50:18+03:00
Общество

В Воронеже на проспекте Революции уложили верхний слой дорожного покрытия

Движение должно быть открыто в 6:00 5 июля
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит обновленная дорогаТак выглядит обновленная дорогаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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На перекрытом для движения участке проспекта Революции 3 июля уложили верхний слой дорожного покрытия. Движение должно быть открыто в 6:00 5 июля.

1 июня одну из главных улиц города перекрыли для проведения работ по замене коммуникаций, проходящих под проезжей частью. Дорожники параллельно приступили к обновлению покрытия и замене бортового камня.

На укладке верхнего слоя из асфальтобетона было задействовано сразу два асфальтоукладчика и шесть катков. Потребовалось около 130 грузовиков со смесью.

- До того, как приступить к одному из завершающих видов работ, подрядная организация произвела работы по укладке выравнивающего слоя покрытия, демонтажу старого бортового камня и установке нового, вывела в необходимые отметки люки смотровых колодцев – всего около 100 штук, - рассказал заместитель директора МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Павел Нестеров.

Этой ночью подрядная организация приступит уже к обустройству съездов на перекрестках и на выездах из дворов, но эти работы уже не будут создавать помех автомобильному движению.

Параллельно на второй части проспекта, от улицы Степана Разина до путепровода на улице Ленина, рабочие сняли старое покрытие и начали укладку выравнивающего слоя. В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого бортового камня.

Срок окончания дорожного ремонта на проспекте Революции по муниципальному контракту – 31 августа 2020 года.

Кстати, после того, как 28 июня на главной улице Воронежа, которая должна была быть перекрыта, 19-летний водитель «Лексуса» сбил 24-летнего велосипедиста, было решено и вовсе не пускать автомобилистов на ремонтируемую территорию.

Тем временем мэрия Воронежа объявила о сборе кандидатов от общественных движений и организаций для участия в проектно-изыскательских работах по благоустройству проспекта Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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