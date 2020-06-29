В Воронеже на перекрытом проспекте Революции «Лексус» сбил велосипедиста

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:22:33+03:00

Как "Лексус" оказался на перекрытом проспекте Революции, непонятно. Фото: кадр с видео

Пока водитель элитной иномарки поплатился за это только 500 рублями

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Вечером в воскресенье, 28 июня, на проспекте Революции «Лексус» сбил велосипедиста. По свидетельствам очевидцев, вскоре после ДТП к водителю элитной машины подъехала группа поддержки в лице сотрудников одного из воронежских ЧОПов.

- По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки не заметил перестроение из одной полосы на другую 24-летнего мужчины на велосипеде, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В результате и произошло столкновение. Серьезных травм ни велосипедист, ни водитель не получили, вот только двухколесному «коню» предстоит ремонт.

И все бы ничего, обычное ДТП – вот только слегка напрягает тот факт, что проспект Революции вообще-то перекрыт. Что тогда делал там «Лексус»?

- Водителя за то, что проехал под «кирпич», оштрафовали на 500 рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Для обладателя «Лексуса», сумма, что и говорить, неподъемная…

ИСТОЧНИК KP.RU