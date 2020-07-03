2020-07-03T20:11:16+03:00
Общество

В Воронеже засыпали землей рельсы, ведущие от Северного моста к Остужевской развязке

Там появится газон
Татьяна МИСТЮКОВА
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Воронежцы с удивлением обнаружили, что рельсы засыпали землей.Воронежцы с удивлением обнаружили, что рельсы засыпали землей.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Сегодня многие воронежцы удивились, увидев на рельсах, ведущих от Северного моста к Остужевской развязке, огромные кучи земли. Люди не поняли, зачем засыпают этот участок, ведь рельсы можно продать, они и для метро, разговоры о котором как-то в городе подутихли, могут пригодиться. И что будет на месте этих куч? Может, газон посадят?

Непонятную ситуацию пояснили в мэрии Воронежа. Действительно, предположение с высадкой газона оказалось самым близким к истине:

- В будущем при работах по реконструкции Остужевской развязки, которая будет идти этапами, демонтаж трамвайных будет проведен. Делать это отдельно, тратить ресурсы сейчас нецелесообразно. А до этого момента разделительная полоса просто побудет газоном, каким фактически и является сейчас, только более ровным, - отметили нам в администрации Воронежа.

Тем временем, в середине мая главный дорожник области Максим Оськин сообщил, что к строительству Остужевской развязке могут приступить в ближайшие месяцы. Если на выделит деньги федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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