2020-05-14T14:16:36+03:00
Общество

В Воронеже могут приступить к строительству Остужевской развязки в ближайшие пару месяцев

Если федеральный бюджет на это выделит средства
Татьяна МИСТЮКОВАЮлия ДИДЕНКО
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На остужевской развязке достаточно мелкого ДТП или поломки светофора, чтобы образовалась "глухая" пробка.На остужевской развязке достаточно мелкого ДТП или поломки светофора, чтобы образовалась "глухая" пробка.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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К строительству Остужевской развязки в Воронеже могут приступить в ближайшие пару месяцев.

- Наша заявка практически одобрена в Москве, федеральное финансирование тоже практически подтверждено. Если нам выделят средства, то однозначно строить начнем в ближайшие месяц-два, - рассказал сегодня в рамках прямого эфира в соцсетях руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин. – Это будет надземное, двухуровневое сооружение с эстакадами и развязками.

Напомним, улицу Остужева реконструируют в границах от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении трассы М4 «Дон» (в районе улицы Изыскателей) на общей площади около 36 га. При этом дорога протяженностью 3,5 км должна расшириться до 6 полос и достичь параметров магистральной улицы общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Также там разместят велосипедные дорожки, наружное освещение, ливневую канализацию, проведут озеленение и транспортное обустройство.

Кроме того, ранее сообщалось, что развязку начнут строить в 2021 году – после завершения реконструкций путепроводов на улицах 9 Января и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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