2019-12-28T15:40:26+03:00
Общество

Проект Остужевской развязки в Воронеже прошел госэкспертизу

Все корректировки были одобрены
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».Фото: пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».
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Проект Остужевской развязки со всеми корректировками прошел государственную экспертизу. Теперь объект разрешен к строительству. Об этом сообщила пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс» в субботу, 28 декабря.

Улицу Остужева реконструируют в границах от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении трассы М4 «Дон» (в районе улицы Изыскателей) на общей площади около 36 га. При этом дорога протяженностью 3,5 км должна расшириться до 6 полос и достичь параметров магистральной улицы общегородского значения первого класса с непрерывным движением. Также там разместят велосипедные дорожки, наружное освещение, ливневую канализацию, проведут озеленение и транспортное обустройство.

Корректировки коснулись гипермаркета «Линия» (в районе остановки ДК «Электроника»). Теперь там должен появиться надземный пешеходный переход, на пересечении с Ленинским проспектом – эстакада, а на пересечении с улицей Минская – полноценная транспортная развязка в виде «клеверного листа». Также запланирована реконструкция существующего и строительство нового путепровода через железную дорогу.

Всего в строительстве три этапа. На первом реконструируют участок магистрали от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон». На втором реконструируют участок от транспортной развязки Северного моста на левобережном подходе до путепровода по улице Остужева, а на третьем – участок пересечения Остужева и железнодорожных путей.

Напомним, к работам приступят только в 2021 году – после завершения реконструкций путепроводов на улицах 9 Января и Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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