В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать на выходных
В мэрии Воронеже опубликовали очередной перечень дорожных работ, которые планируются в городе с 4 по 6 июля. Так, на улице 40 лет Октября рабочие в эти дни будут заниматься подготовкой под устройство съездов.
На Большой Манежной ночью 4 июля запланировано устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, а ночью 5 и 6 - поднятие горловин колодцев.
На Войкова днём в субботу будут укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона, 5 и 6 ночью - поднимать горловины колодцев.
На Кропоткина (от Донбасской до Войкова) с субботы по понедельник в дневное время намечены подготовительные работы под устройство съездов.
На улице Ленинградской: ночью 4 июля будет идти установка бортового камня, ночью 5 и 6 числа - фрезерование асфальтобетонного покрытия.
На проспекте Революции: днём и ночью в субботу, а также ночью субботы на воскресенье будет вестись устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, там же днем в воскресенье и понедельник - установка бортового камня, поднятие горловин колодцев. Кстати, уже 5 июля проезжую часть проспекта в мэрии обещали открыть для движения. Также там пригласили общественников у участию в обустройства пешеходной части улицы.
И, наконец, на Ростовской ночью 4 и 5 июля ожидается устройство съездов, а ночью 6 июля - устройство асфальтобетонного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU