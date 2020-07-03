В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать на выходных

3 Июль 2020 2020-07-03T19:18:15+03:00

Водителям следует быть осторожными при планировании маршрутов через указанные улицы.

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В мэрии Воронеже опубликовали очередной перечень дорожных работ, которые планируются в городе с 4 по 6 июля. Так, на улице 40 лет Октября рабочие в эти дни будут заниматься подготовкой под устройство съездов.

На Большой Манежной ночью 4 июля запланировано устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, а ночью 5 и 6 - поднятие горловин колодцев.

На Войкова днём в субботу будут укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона, 5 и 6 ночью - поднимать горловины колодцев.

На Кропоткина (от Донбасской до Войкова) с субботы по понедельник в дневное время намечены подготовительные работы под устройство съездов.

На улице Ленинградской: ночью 4 июля будет идти установка бортового камня, ночью 5 и 6 числа - фрезерование асфальтобетонного покрытия.

На проспекте Революции: днём и ночью в субботу, а также ночью субботы на воскресенье будет вестись устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, там же днем в воскресенье и понедельник - установка бортового камня, поднятие горловин колодцев. Кстати, уже 5 июля проезжую часть проспекта в мэрии обещали открыть для движения. Также там пригласили общественников у участию в обустройства пешеходной части улицы.

И, наконец, на Ростовской ночью 4 и 5 июля ожидается устройство съездов, а ночью 6 июля - устройство асфальтобетонного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU