2020-07-03T13:29:18+03:00
Общество

Воронежцы смогут принять участие в обустройстве пешеходной зоны проспекта Революции

Для этого им нужно отправить в мэрию соответствующую анкету
Татьяна МИСТЮКОВА
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Проезжую часть на проспекте обещают открыть 5 июля. Фото администрации Воронежа.Проезжую часть на проспекте обещают открыть 5 июля. Фото администрации Воронежа.
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Мэрия Воронежа объявила о сборе кандидатов от общественных движений и организаций для участия в проектно-изыскательских работах по благоустройству проспекта Революции. Идет речь о пешеходной части улицы. Ее начнут приводить в порядок в следующем году.

Администрация готова привлечь до восьми общественников, так или иначе имеющих отношение к проектированию, городской урбанистике.

- Для этого необходимо направить анкету на адрес почты press@cityhall.voronezh-city.ru, сбор анкет стартует 3 июля и продлится до 12 июля включительно, - сообщили в мэрии.

Анкету претендента можно найти в официальной группе администрации Воронежа в соцсети "Вконтакте". Там же будет происходить голосование по выбору кандидатов из числа заявленных волонтеров.

А тем временем, проезжую часть проспекта мэрия обещает открыть 5 июля. Дорогу обещают привести в порядок, чтобы водители могли по ней ездить без оглядки на торчащие колодцы. Окончательное завершение работ по данной части запланировано на 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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