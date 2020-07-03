Воронежцы смогут принять участие в обустройстве пешеходной зоны проспекта Революции
Мэрия Воронежа объявила о сборе кандидатов от общественных движений и организаций для участия в проектно-изыскательских работах по благоустройству проспекта Революции. Идет речь о пешеходной части улицы. Ее начнут приводить в порядок в следующем году.
Администрация готова привлечь до восьми общественников, так или иначе имеющих отношение к проектированию, городской урбанистике.
- Для этого необходимо направить анкету на адрес почты press@cityhall.voronezh-city.ru, сбор анкет стартует 3 июля и продлится до 12 июля включительно, - сообщили в мэрии.
Анкету претендента можно найти в официальной группе администрации Воронежа в соцсети "Вконтакте". Там же будет происходить голосование по выбору кандидатов из числа заявленных волонтеров.
А тем временем, проезжую часть проспекта мэрия обещает открыть 5 июля. Дорогу обещают привести в порядок, чтобы водители могли по ней ездить без оглядки на торчащие колодцы. Окончательное завершение работ по данной части запланировано на 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU