2020-06-20T18:08:17+03:00
Общество

Главная улица Воронежа останется пешеходной до 5 июля

Горожане решили не мешать дорожникам работать
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из группы "Воронеж" в соцсети "Вконтакте"фото из группы "Воронеж" в соцсети "Вконтакте"
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Движение по проспекту Революции в Воронеже планировалось открыть 21 июне. К этому дню рабочие выполнили весь объем работ по замене сетей теплоснабжения, проходящих под дорогой. С этой целью через всю дорогу проводили разрытия. Такая синхронизация работ, по словам чиновников, позволит в будущем минимизировать риск, что новый асфальт придется вскрывать для ремонта теплотрасс.

Параллельно с заменой коммуникаций на проспекте работали дорожники. Они отфрезеровали весь участок, уложили выравнивающий слой асфальта, начати демонтаж и установку нового гранитного бордюра, выровняли люки. А электрики монтировали новую контактную сеть для троллейбусов.

По графику движение по главной улице могли уже открыть в воскресенье, но работы бы продолжались, а, значит, горожанам бы пришлось мириться с неудобствами в виде сужений проезжей части и выступающих люков. 18 июня в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте объявили голосование. Воронежцам предложили решить, какие неудобства для них будут менее неприятными – перекрытый ещё на две недели проспект Революции, чтобы работы продолжились в круглосуточном режиме, или открытие, как и планировалось, но с ограничениями.

- К 14:00 субботы, 20 июня, в голосовании приняли участие 3715 человек, 3087 из которых (83,1%) высказались за то, чтобы оставить движение по проспекту Революции перекрытым ещё на две недели, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Поскольку по графику реконструкция проспекта Революции должна полностью завершиться до 31 августа, то после 5 июля работы и на этом участке улицы и отрезке от от улицы Степана Разина до путепровода на улице Ленина продолжатся, но уже в ночном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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